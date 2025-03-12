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Manisa'da Okul Sporları Badminton ve Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Manisa'da Okul Sporları Badminton ve Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen badminton ve 3x3 basketbol il birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar, Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Müsabakalar büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları badminton ve 3x3 basketbol il birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları badminton ve 3x3 basketbol il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar, büyük heyecana sahne oldu. Badminton küçük kızlar kategorisinde Saruhanlı Yedi Eylül Ortaokulu birinciliği elde ederken, Kula Rafet Üçelli Ortaokulu ikinci, Vestel Ortaokulu üçüncü ve Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde ise Saruhanlı Yedi Eylül Ortaokulu zirvede yer aldı. Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Turgutlu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü, Cemal Ergün Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı. 3x3 basketbol yıldız kızlar kategorisinde Ahmetli Gazi Ortaokulu şampiyon olurken, Ali Rıza Çevik Ortaokulu ikinci, Turgutlu Gazi Ortaokulu üçüncü ve Spil Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise Spil Ortaokulu birinciliği elde etti. Atatürk Ortaokulu ikinci, Özel İzmir Türk Koleji üçüncü ve Özel Salihli Koleji dördüncü sırada yer aldı. Müsabakalar sonucunda birinci olan takımlar, grup müsabakalarında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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