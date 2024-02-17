Manisa'da düzenlenen güreş turnuvasında Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu birinci oldu

Manisa'da okul sporları kapsamında düzenlenen 'Küçükler Serbest Güreş Manisa İl Turnuvası'nda il birincisi olan Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu Aydın'da yapılacak olan müsabakalarda Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin yaptığı açıklamada, "Okul sporları kapsamında düzenlenen Küçükler Serbest Güreş Manisa İl Turnuvası'nda 26-30 kiloda Enes Şeker birinci, 38 kiloda Deniz Efe Cıngırt ikinci, 41 kiloda Yavuz Koca birinci, 38 kiloda Osman Uysal üçüncü, 44 kiloda Sezai Güzel birinci, 48 kiloda Hüseyin Mert Akçakaya birinci olarak Aydın'da yapılacak olan okullar arası grup müsabakalarında Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. Öğrencilerimize, takımımızı çalıştıran Beden Eğitimi öğretmenimiz Salih Gürsoy'a ve emeği geçen tüm idarecilerimize teşekür ederim" dedi.

Sarıgöl İlçe Mili Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da okulu ve başarılı sporcuları tebrik etti. - MANİSA