Akhisarlı sporculardan büyük başarı

Türkiye Şampiyonası 2. Etap Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları Manisa'da tamamlandı. Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekerken, talihsiz anlar da yaşandı.

Türkiye Şampiyonası 2. Etap Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları, 17-18 Nisan tarihlerinde Manisa'da gerçekleştirildi. Yıldızlar Short Track (kısa parkur) yarışları ve etap mücadelelerinde Akhisarlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Yıldızlar Short Track yarışlarında U13 erkeklerde Murad Avcı 4'üncü olurken, U13 kadınlarda Hilal Kaymaz birinci, Miray Akcan ise üçüncü sırayı aldı. U11 erkeklerde Deniz Atlas Tekin birincilik kürsüsüne çıkarken, U11 kadınlarda Elif Koç birinci, Rumeysa Meryem Kaymaz ikinci oldu.

Türkiye Şampiyonası 2. etap yarışlarında ise U13 erkeklerde Berkay İlikhan ikinci olurken, U13 kadınlarda Hilal Kaymaz ikinci, Miray Akcan üçüncü sırada yer aldı. U11 erkeklerde Deniz Atlas Tekin ikinci olurken, U11 kadınlarda Rumeysa Meryem Kaymaz birinci, Elif Koç ise ikinci sırayı elde etti.

Öte yandan U15 kadınlar kategorisinde yarışan İlknur Buğlem Karataş, Yıldızlar Short Track yarışında ilk gün birinci sırada ilerlerken yaşadığı talihsiz düşüş nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Karataş, Türkiye Şampiyonası 2. etap yarışında ise yine lider götürdüğü yarışta son iki tur kala yaşanan lastik patlaması sonucu beşinci sırada finiş gördü.

Akhisarlı sporcuların elde ettiği dereceler, organizasyona damga vururken, sporcuların performansı gelecek yarışlar için umut verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı