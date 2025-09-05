Haberler

Manisa'da Başarılar Kutlandı: Genç Sporcular Kahvaltıda Buluştu

Manisa'da Başarılar Kutlandı: Genç Sporcular Kahvaltıda Buluştu
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, uluslararası başarılar elde eden sporcularla kahvaltıda bir araya gelerek, elde edilen başarıların önemini vurguladı. Öztürk, Manisa'nın spor alanındaki potansiyelini ve gelecekteki hedeflerini dile getirdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2025 FAI World Championship for Space Models (Juniors and Seniors) Uzay Modelleri Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde eden Alaşehirli sporcular ile Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Basketbol Türkiye Şampiyonu olan kız takımı ve voleybol branşında Türkiye Şampiyonu olan erkek takımı sporcuları ve antrenörlerini kahvaltı programında bir araya getirdi.

Programda sporcuların kazandıkları başarıların önemine dikkat çeken İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'nın her geçen gün ulusal ve uluslararası alanda başarılarla adından söz ettirdiğini vurguladı. Sporcuların gayreti ve antrenörlerin özverili çalışmaları sayesinde elde edilen bu derecelerin, şehrin spor potansiyelini en güzel şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Öztürk, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öztürk konuşmasında, "Gençlerimizin her branşta gösterdiği üstün başarılar hem bizleri gururlandırıyor hem de Manisa'nın spor kenti olma yolundaki iddiasını güçlendiriyor. Elde edilen her başarı, gelecekteki hedeflere ışık tutuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde Manisa'mıza kazandırdığımız modern spor tesisleriyle gençlerimize en iyi imkanları sunuyoruz. 17 ilçemizde açtığımız spor kurslarında çocuklarımız ve gençlerimiz birçok branşta eğitim alıyor, bu çalışmalar sayesinde şehrimizden sizler gibi çok değerli şampiyon sporcular yetişiyor" ifadelerini kullandı.

Programa Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu ile Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar da katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
