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Manisa'da 295 Judocu Kemer Sınavında Ter Döktü

Manisa'da 295 Judocu Kemer Sınavında Ter Döktü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kemer sınavında 295 sporcu ter dökerken, judocular heyecan dolu anlar yaşadı. 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ile Değerli Zamanlar Spor Kulübü'ne ait takımlar, antrenörlerinin denetiminde sınavı başarıyla tamamlayarak bir üst kemere yükseldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde judocular Ramiz Turan Spor Kompleksinde kemer sınavında ter döktü. Gruplar halinde yapılan kemer sınavına 295 sporcu katıldı.

Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ile Değerli Zamanlar Spor Kulübü Judo Takımı, 2025 yılı bahar dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Ramiz Turan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 295 sporcu katıldı.

Judocular Antrenörler Özlem Akın Ayaz, Duygu Topçu, Buse Yıldırım, Songül Aşka, Tuğba Yılmaz, ve Sümeyye Demir'den oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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