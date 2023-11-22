FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porto'yu 75-66 yenerek grubunu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porto'yu yenerek bir üst tura yükseldi

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Valerio Grigioni (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 10, Cruz 16, Ayberk Olmaz 2, Anderson 14, Teryy 8, Berkay Sinirlioğlu 3, Luther 12, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 8

FC PORTO: Melvin 15, Harrison 10, Queiroz 10, Barber 23, Omlid, Gomes 2, Guerreiro 2, Caetano, Silva, Camacho, Kloof 4

1'İNCİ PERİYOT: 26-12

İLK YARI: 48-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-44

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki son maçında FC Porto ile liderlik için karşılaştı. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma temsilcimiz Manisa'nın 75-66 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamlayıp adını son 16'ya yazdırdı.