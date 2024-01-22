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Manisa Büyükşehir Belediyespor Fransa'ya gitti

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup M grubu 4'üncü maçında Fransız temsilcisi BCM Gravelines ile oynayacağı mücadelenin Manisa etabı hazırlıklarını tamamlayarak Fransa'ya gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup M grubu 4'üncü maçında Fransız temsilcisi BCM Gravelines ile oynayacağı mücadelenin Manisa etabı hazırlıklarını tamamlayarak Fransa'ya gitti.

Manisa BBSK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIBA Europe Cup 2'nci turunda 4'üncü maçına çıkacak. Bu turda M grubunda mücadelesini sürdüren yeşil-beyazlı takım, Fransız temsilcisi BCM Gravelines'e konuk olacak. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde Manisa'daki hazırlıklarını tamamlayan Potanın Tarzanları, Fransa'ya gitti. 24 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 22.00'de oynanacak karşılaşmanın kafilesinde tedavisinde son sürece gelinen John Roberson da yer aldı. Yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında tedavisi devam eden Sinan Sağlam ise kafilede yer almadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Gravelines Fransa Manisa Basketbol Spor Güncel Haberler

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