Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda elendi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur M Grubu 5. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Çekya ekibi Nymburk'a 55-69 mağlup olarak kupaya veda etti.

Salon: Muradiye

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cruz 9, Anderson 18, Russell 7, Terry 6, Mustafa Baki 2, Luther 7, Ege 4, Barış 2, Dorukhan, Utku, Kaan, Ayberk

Başantrenör: Hakan Demir

Nymburk: Bell 8, Bohak 7, Mathon 11, Gordon 15, Rylich 7, Sehnal 6, Tma 8, Sanders 7, K, Collins, Kov, Svejcar

Başantrenör: Francesco Tabellini

1. Periyot: 14-12 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 27-28 (Nymburk lehine)

3. Periyot: 42-47 (Nymburk lehine) - MANİSA