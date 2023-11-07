Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ege Arar'ı kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, pivot mevkiinde oynayan Ege Arar'ı kadrosuna dahil etti. Arar, Galatasaray'da başladığı kariyerinde milli takım ve Eurocup şampiyonlukları da yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, pivot mevkiinde oynayan Ege Arar'ı kadrosuna kattı.

Manisa BBSK, pivot pozisyonunda oynayan Ege Arar ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Galatasaray'da başlayan 1996 doğumlu oyuncu, Aliağa Petkim ve son olarak Çağdaş Bodrum'da da forma giydi. Alt yaş kategorilerinde milli takımla dünya şampiyonluğu yaşayan Ege Arar, Galatasaray'ın Eurocup şampiyonluğunda da kadroda yer aldı. - MANİSA