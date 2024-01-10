Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya mağlup oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur M Grubu 3. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Radomir Vojinonic (Karadağ), Marius Ciulin (Romanya), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 10, Cruz 19, Mustafa Baki Görür 3, Anderson 4, Terry 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3, Luther 9, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Utku Yücedağ

Başantrenör: Hakan Demir

Casademont Zaragoza : Bell-Haynes 12, Yusta 7, Mensia 6, McFadden 10, Watt 6, Gielo, Gonzales 7, Kravic 6, Sulejmanovic 11, Moreno 3

Başantrenör: Porfirio Fisac

1. Periyot: 21-22 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 30-36 (Casademont Zaragoza lehine)

3. Periyot: 52-53 (Casademont Zaragoza lehine) - MANİSA