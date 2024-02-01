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Manisa Büyükşehir Belediyespor Avrupa defterini kapatıyor

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Basketbolda bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki son maçında lider ERA Nymbur'a yenilerek çeyrek final şansını kaybetti.

Basketbolda bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ön elemeler ve ilk tur gruplarını lider geçtikten sonra ikinci turda umduğunu bulamadı. Yeşil-beyazlı ekip FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki 5'inci maçta evinde lider ERA Nymbur'a 69-55 yenilerek son hafta maçları öncesi çeyrek final şansını kaybetti. Grupta 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle son sırada kalarak umutlarını tüketen Manisa temsilcisi, son hafta 7 Şubat Çarşamba günü İspanya'da Zaragoza'ya prestij sınavında konuk olarak Avrupa defterini kapatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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