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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Kuzey Spor Kulübü maçına hazırlanıyor

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Aliağa Kuzey Spor Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, son maçında Akhisar Belediyespor'u mağlup ederek başarı serisine devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 20 Aralık Çarşamba günü evinde konuk edeceği Aliağa Kuzey Spor Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, ligin üçüncü haftasında deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ettiği Aliağa Kuzey Spor Kulübü'nü 20 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da evinde ağırlayacak. Son maçında Akhisar Belediyespor'u 3-2 skorla mağlup ederek başarı serisine yenisini ekleyen yeşil beyazlı ekip ara vermeden önümüzdeki maçın çalışmalarına başladı. Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde gerçekleşen yoğun antrenmanlar, hücum ve savunma oyunları üzerine yapılan taktik uygulamalarının ardından manşet ve pas çalışmalarıyla son buluyor. Takım kaptanı Sevinç Özgüler, "Lig başladığından bu yana çalışmalarımızı ilk günkü heyecan ve azimle sürdürüyoruz. Uyum içindeki çalışmalarımızın meyvelerini üst üste galibiyetlerle alıyoruz. Maç kazandıkça hedeflerimiz büyüyor. Bizlere bu fırsatı sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere teknik kadro, yöneticilerimiz ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. 20 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Aliağa Kuzey Spor Kulübü maçımızda taraftarlarımızın da desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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