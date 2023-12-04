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Manisa BBSK, FIBA Europe Cup'ta BCM Gravelines'i ağırlayacak

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup'ta M Grubu'ndaki ilk maçında Fransız temsilcisi BCM Gravelines'i ağırlayacak.

Manisa BBSK, FIBA Europe Cup'ta son 16 takım arasına kaldığı turnuvada M Grubu'ndaki ilk maçında Fransız temsilcisi BCM Gravelines'i 6 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak.

FIBA Europe Cup'ta ikinci tur heyecanı başlıyor. İlk turda grubunu lider olarak tamamlayıp, son 16 takım arasına kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, M Grubu'ndaki ilk maçta Fransız temsilcisi BCM Gravelines ile 6 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda karşılaşacak. Avrupa zaferi için daha parkeye çıkacak olan yeşil-beyazlı takım, maçın hazırlıklarına da Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde başladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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