Manisa BBSK Basketbol Gençler Ligi Takımı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Manisa BBSK Basketbol Gençler Ligi Takımı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa BBSK Basketbol Gençler Ligi Takımı hazırlıklarına başladı

2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Basketbol Gençler Ligi'nde de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Basketbol Gençler Ligi takımı için hazırlıklara başladı.

2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Basketbol Gençler Ligi'nde de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Basketbol Gençler Ligi takımı için hazırlıklara başladı.

Yeni sezon planlamalarında Basketbol Gençler Ligi takımı için somut adımlar atmaya başlayan Manisa BBSK Basketbol Şubesi Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk, "Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak Basketbol Süper Ligi'nde olduğu kadar Basketbol Gençler Ligi'nde de şehrimizi gururlandıracak bir takım oluşturmak için temaslarımızı ve görüşmelerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Manisa'nın ve Manisa'nın gençlerinin merkezinde olduğu, altyapı vizyonumuzu geliştirecek ve şehrimizdeki basketbol coşkusunu arttıracak bir organizasyon oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Takımımızla alakalı gelişmelerden tüm Manisa halkını adım adım bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Ekrem Öztürk basketbol Manisa Spor Haberler

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