Manisa BBSK, Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükseldi
FIBA Avrupa Kupası E Grubu son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Porto'yu 75-66 mağlup edip, lider olarak bir üst tura yükseldi.
FIBA Avrupa Kupası E Grubu son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Porto'yu 75-66 mağlup edip, lider olarak bir üst tura yükseldi.
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: VentsislavVelikov, ValerioGrigıoni, NemanjaNinkovic
Manisa BBSK: Pako Cruz 16, Trevon Duval 10, James Andreson 14, Emanuel Terry 8, Ayberk Olmaz 2, Ryan Luther 12, Dorukhan Engindeniz 8, Ege Arar 2, Berkay Sinirlioğlu 3, Mustafa Görür, Kaan Sarıaslan
Porto: Cleveland Melvin 15, Anthony Barber 18, Aaron Harrison 10, Miguel Querioz 10, Charlon Kloof 4, Keven Gomes 2, Joa Guerreiro 2, Apolo Caetano, Luis Silva, Tanner Omlid, Nuno de Sa
1. Periyot: 26-12 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 48-25 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 59-44 (Manisa BBSK lehine) - MANİSA