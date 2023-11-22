Haberler ›› Spor ›› Manisa BBSK, Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Manisa BBSK, Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükseldi

FIBA Avrupa Kupası E Grubu son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Porto'yu 75-66 mağlup edip, lider olarak bir üst tura yükseldi.