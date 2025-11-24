Manisa Basket, Yağız Aksu'yu Kiraladı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç guard Yağız Aksu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor