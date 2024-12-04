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Manisa Basket, UCAM Murcia'ya 78-72 Yenildi

Manisa Basket, UCAM Murcia'ya 78-72 Yenildi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında Manisa Basket, ev sahipliği yaptığı maçta İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 78-72 mağlup oldu. Maçın her periyodu UCAM Murcia'nın üstünlüğü ile geçti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Manisa Basket, evinde İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya 78-72 yenildi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Andris Aunkrogers (Letonya), Saverio Lanzarini (İtalya)

Manisa Basket: Pickett 14, Chiozza 6, Saben Lee 8, Besson 27, White Jr 11, Leon Apaydın 2, Cengizhan İvedi 1, Yunus Emre Sonsırma 3

UCAM Murcia: Kurucs 3, Radebaugh 19, Todorovic 8, Hakanson, Ennis 18, Sant-Roos 10, Caupain 6, Brodziansky, Diagne, Hakanson 12, Birgander 2

1. periyot: 15-19 (UCAM Murcia lehine)

Devre: 29-39 (UCAM Murcia lehine)

3. periyot: 51-60 (UCAM Murcia lehine)

Beş faulle çıkan: White Jr. 39.26 (Manisa Basket) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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