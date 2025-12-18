Haberler

Manisa Basket'ten yabancı takviyesi

Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket, ABD'li uzun oyuncu Hassan Martin'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Martin, Avrupa'nın birçok önemli takımında deneyim kazandı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket kadrosunu ABD'li uzun Hassan Martin'le güçlendirdi. 30 yaşında, 2,01 boyundaki oyuncu NCAA'de Rhode Island Üniversitesi'nin ardından Avrupa'da Olympiakos, Kızılyıldız, Buducnost, Hapoel Holon gibi takımlarda forma giydi. Martin, Yunanistan ve Sırbistan'da lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı. Manisa ekibi Isaiah Mobley'i EuroCup'ta mücadele eden İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'e göndermişti.

