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Manisa Basket, Galatasaray'a Mağlup Oldu

Manisa Basket, Galatasaray'a Mağlup Oldu
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FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu'nda Manisa Basket, evinde konuk ettiği Galatasaray'a 85-96'lık skorla yenildi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda J Grubu ikinci maçında Manisa Basket, konuk ettiği Galatasaray'a 85-96 mağlup oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Antonio Conde, Luis Miguel Castillo Larroca, Lorenzo Baldini

Manisa Basket: Pickett 5, Acuil 11, Harun 3, Lee 16, Besson 10, White Jr. 19, Emre 19, Thomas 2, Cengizhan, Mehmet, Mustafa, Chiozza

Galatasaray: Livingston 18, Young 4, Wallace 7, Sadık 13, Samet 2, Palmer Jr 20, Izundu 15, Buğrahan 8, Delgado 2, Göksenin 7, Blumbergs, Yaman

1. Periyot: 15-28 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-45 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 55-68 (Galatasaray lehine) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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