Manisa Basket, FMP'yi 103-84 Mağlup Etti
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket Erkek Takımı, Sırp temsilcisi FMP'yi 103-84 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maça hızlı başlayan Manisa, ilk periyodu 23-10 önde tamamladı ve devreyi 51-37'lik skorla geçti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Ariadna Chueca (İspanya), Nicolas Maestre (Fransa)
Manisa Basket: Pickett, Chiozza 9, Saben Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Leon Apaydın 8, Ahmet Yılmaz 2, Cengizhan İvedi 3, White 10, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2, Yunus Emre Sonsırma 6
FMP: Popovic 5, Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazarevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Barna 5
1. Periyot: 23-10
Devre: 51-37
3. Periyot: 81-61
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket Erkek Takımı, Sırp temsilcisi FMP'yi 103-84 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Manisa Basket, 5. dakikasını 11-2 önde geçtiği periyodu Saben Lee'nin etkili oyunuyla 23-10 üstün bitirdi.
İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren ve müsabakanın 15. dakikasını 36-20 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, Besson ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 51-37 önde gitti.
Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Manisa Basket, farkı iyice açarak, periyodu 81-61 önde tamamladı.
Final periyodunda da üstün oyununu devam ettiren Manisa Basket, son 5 dakikasına 93-69 önde girdiği mücadeleyi 103-84 kazandı.