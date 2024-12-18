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Manisa Basket, FMP'yi 103-84 Mağlup Etti

Manisa Basket, FMP'yi 103-84 Mağlup Etti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket Erkek Takımı, Sırp temsilcisi FMP'yi 103-84 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maça hızlı başlayan Manisa, ilk periyodu 23-10 önde tamamladı ve devreyi 51-37'lik skorla geçti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Ariadna Chueca (İspanya), Nicolas Maestre (Fransa)

Manisa Basket: Pickett, Chiozza 9, Saben Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Leon Apaydın 8, Ahmet Yılmaz 2, Cengizhan İvedi 3, White 10, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2, Yunus Emre Sonsırma 6

FMP: Popovic 5, Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazarevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Barna 5

1. Periyot: 23-10

Devre: 51-37

3. Periyot: 81-61

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket Erkek Takımı, Sırp temsilcisi FMP'yi 103-84 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Manisa Basket, 5. dakikasını 11-2 önde geçtiği periyodu Saben Lee'nin etkili oyunuyla 23-10 üstün bitirdi.

İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren ve müsabakanın 15. dakikasını 36-20 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, Besson ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 51-37 önde gitti.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Manisa Basket, farkı iyice açarak, periyodu 81-61 önde tamamladı.

Final periyodunda da üstün oyununu devam ettiren Manisa Basket, son 5 dakikasına 93-69 önde girdiği mücadeleyi 103-84 kazandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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