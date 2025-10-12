Haberler

Manisa Basket, Erokspor'u Konuk Ediyor

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup ettikten sonra yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hafta evinde Mersin Spor'a yenildikten sonra geçen hafta deplasmanda Büyükçekmece'yi mağlup etmeyi başaran Manisa Basket yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Sezon öncesi antrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirerek önemli takviyeler yapan ligin yeni ekibi Erokspor ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
