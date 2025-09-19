Manisa Basket, Erok Cup'ı Galibiyetle Tamamladı

YENİ sezon öncesi İstanbul'da Esenler Erokspor'un ev sahipliği yaptığı Erok Cup'a katılan Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket organizasyonu galibiyetle noktaladı. Turnuvada ilk gün Galatasaray'a 91-87 mağlup olan Manisa ekibi ikinci maçında ev sahibi Erokspor'u 73-69 mağlup etti. Manisa Basket'te karşılaşmada Buğra Çal 14 sayı, Scrubb 13 sayı, Mintz 12 sayı, Mobley 10 sayı üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor