Manisa Basket, Erok Cup'ı Galibiyetle Tamamladı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen Erok Cup'ta Manisa Basket, ev sahibi Erokspor'u 73-69 yenerek turnuvayı galibiyetle tamamladı. İlk maçında Galatasaray'a kaybeden Manisa ekibi, ikinci maçında öne çıkan oyuncuları ile zafer kazanmayı başardı.

YENİ sezon öncesi İstanbul'da Esenler Erokspor'un ev sahipliği yaptığı Erok Cup'a katılan Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket organizasyonu galibiyetle noktaladı. Turnuvada ilk gün Galatasaray'a 91-87 mağlup olan Manisa ekibi ikinci maçında ev sahibi Erokspor'u 73-69 mağlup etti. Manisa Basket'te karşılaşmada Buğra Çal 14 sayı, Scrubb 13 sayı, Mintz 12 sayı, Mobley 10 sayı üretti.

