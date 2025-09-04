Manisa Basket, Emir Gökalp'i Transfer Etti ve Ferdi Zeyrek Turnuvası Başlıyor

Haberler

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji'nden Emir Gökalp'i kadrosuna kattı. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlenen Ferdi Zeyrek Turnuvası yarın başlıyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, kadrosunu Bahçeşehir Koleji'nden Emir Gökalp'le güçlendirdi. 30 yaşında, 1.85 boyundaki oyun kurucu kariyerinde daha önce Gelişim Koleji, Bandırma Kırmızı, Banvit, Galatasaray, Fethiye Belediyesi ve Yalovaspor'da da görev yaptı. Emir, 2021 yılında transfer olduğu Bahçeşehir'de FIBA Europe Cup'ı kazanan kadroda yer aldı.

FERDİ ZEYREK TURNUVASI BAŞLIYOR

Manisa Basket'in evinde geçirdiği elektrik kazası sonucu 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına organize ettiği Ferdi Zeyrek Turnuvası yarın başlayacak. Muradiye Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonda yarın saat 16.00'da Mersinspor-Aliağa Petkimspor, 18.30'da Manisa Basket-Bursaspor maçları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
