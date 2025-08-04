Manisa Atatürk Olimpik Havuzu, Hafta Sonu Akın Edildi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Olimpik Spor Kompleksi havuzu, hafta sonu halka açık yüzme saatlerinde Manisalıların akınına uğradı.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde serinlemek ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, modern yapısı ve hijyenik ortamıyla dikkat çeken Atatürk Olimpik havuzunu tercih etti. Özellikle çocuklar ve gençler havuzda doyasıya eğlenirken, aileler ise güvenli ve konforlu ortamdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, havuzun hafta içi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çocuklara ve gençlere yüzme eğitimi vererek hizmet sunduğunu, hafta sonları ise halka açık olarak vatandaşların kullanımına açıldığını belirtti. Yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Öztürk, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve hijyeni için tüm önlemler titizlikle alınmaktadır." dedi. - MANİSA