Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag'ın Ronaldo çıkışı büyük yankı uyandırdı: Onu bekleyemeyiz

İngiliz devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo belirsizliği sürüyor. Henüz kampa katılmayan Ronaldo için farklı iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ederken teknik direktör Erik ten Hag, düzenlenen basın toplantısında bu konuya değindi.

"RONALDO'YU BEKLEYEMEYİZ"

Takımdan ayrılmak istediği belirtilen ve adı farklı kulüplerle anılan Cristiano Ronaldo'nun son durumu sorulan Hollandalı çalıştırıcı,"Geçtiğimiz haftayla durum aynı. Onun için endişelenmiyoruz. Ronaldo'nun durumu için bu ifade doğru bir kelime değil. Şu anda takımdaki oyunculara odaklandım ve harika bir iş yapıyoruz. Ronaldo'nun takıma katılmasını bekleyemeyiz. Bir parça mutsuz hissediyor, Nasıl çözebiliriz buna bakacağız. Ben onunla çalışmak istiyorum. Onu, sonrasında takıma adapte edeceğiz" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Dünya basınında geniş yankı bulan Ronaldo'nun ayrılık isteğinin arkasında yatan sebep ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda forma giymek. Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, 38 maçta süre alırken 24 gol ve 3 asist kaydetti.