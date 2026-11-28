Manchester United, sahasında Brentford'a 4-0 yenilerek küme düşme hattında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manchester United, Premier Lig'de sahasında Brentford'a 4-0 yenilerek küme düşme hattında kaldı. İlk yarıyı Callum Wilson'ın 13 dakika arayla attığı gollerle 2-0 geride kapatan ev sahibi, yarın Crystal Palace Hull City'yi yenerse ligde son sıraya düşecek.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, sahasında Brentford'a 4-0 mağlup oldu.
Manchester ekibi, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Old Trafford Stadı'ndaki ilk maçında, Callum Wilson'ın 13 dakika arayla attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.
İkinci yarıda Youri Tielemans ve Harry Maguire'in direkten dönen toplarıyla skoru değiştiremeyen ev sahibi ekip, son bölümde Kristoffer Ajer ve Kevin Schade'in golleriyle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.
Ouattara, Brentford'un ilk 3 golünde asist yaparak maçın adamı seçildi.
Küme düşme hattındaki Manchester temsilcisi, ligde geçen hafta da Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenilmişti.
Crystal Palace'ın yarın Hull City'yi yenmesi halinde Manchester United ligde son sıraya düşecek.
Leeds United, galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Leeds United, sahasında ağırladığı Coventry City'yi 3-0 yenerek üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 45 ve 66. dakikalarda Sean Longstaff attı.