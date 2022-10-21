Manchester United futbol dünyasını sarsan Ronaldo gerçeğini açıkladı: Yaptığı kabul edilemez

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın Tottenham maçında oyuna girmeyi reddettiğine yönelik iddiaları doğrulayan Hag, "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'yu yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ın oynayacağı Chelsea maçı öncesi kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. İngiliz devinin teknik direktörü Erik ten Hag yaşananların perde arkasını anlattı.

"YAPTIĞININ BİR SONUCU OLMALIYDI"

Hollandalı teknik direktör Erik te Hag, Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasına ilişkin, "Ben burada yöneticiyim. Buradaki çalışma kültüründen sorumluyum. Standartlar ve değerleri belirlemeli, bunları kontrol etmek zorundayız. Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'yu yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Takım içinde bir kişi eksik olacağız ve asıl önemlisi Chelsea maçına odaklanmalıyız." dedi.

"BELLİ STANDARTLARA UYMANIZ GEREKİYOR"

Cristiano Ronaldo'nun Tottenham maçında oyuna girmeyi reddettiği iddialarına da cevap veren Erik ten Hag, "akımın yaptığı açıklama çok açık. Cristiano Ronaldo, hala önemli bir oyuncumuz. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol, bir takım sporudur. Belli standartlara uymanız gerekiyor. Ben de o standartlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek kişiyim." ifadelerini kullandı.