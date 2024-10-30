Üye Girişi
Haberler

Manchester United Erik Ten Hag'a çuvalla para ödeyecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig devi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı. Hollandalı teknik adama sözleşmesinde bulunan madde gereğince 18 milyon euro tazminat ödenecek.

Premier Lig devi Manchester United, yollarını ayırma kararı aldığı Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a servet değerinde tazminat ödeyecek.

18 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

West Ham deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle bu sezonki dördüncü yenilgisini tadan Manchester United, Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerileyince kötü gidişatın faturası Erik ten Hag'a kesildi. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'a bu ayrılığın bedeli olarak 18 milyon euro tazminat ödenecek.

Sözleşmesinde yüklü miktarda tazminat maddesi bulunması nedeniyle uzun süredir eleştirilmesine rağmen takımda tutulan Erik ten Hag konusunda İngiliz devi sonunda pes etti ve tazminatı ödemeyi kabul etti.

Manchester United Erik Ten Hag'a çuvalla para ödeyecek
Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Manchester United Dünya Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

 İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
500

Yorumlar (2)

Bükücü:

Bu adamın yerinde olsam parayı TL'ye çevirip Türkiye'de krallar gibi yaşarım

6
5
yanıtYanıtla
Adem Doğrusöz:

669 milyon ?

2
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.