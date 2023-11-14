Manchester United'da Eriksen, Galatasaray maçında yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da Christian Eriksen yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Eriksen'in, 29 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

Manchester United'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 2 önemli ismi Eriksen ve Höjlund uzun süre sahalardan uzak kalacak.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan İngiliz devinde Eriksen yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Eriksen 'in Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.

RASHFORD DA YOK

Galatasaray'a karşı oynamayacak bir diğer yıldız ise Marcus Rashford. Kopenhag maçında kırmızı kart gören İngiliz yıldız, 29 Kasım'da Galatasaray maçında olmayacak.