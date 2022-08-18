Manchester United'da aradığını bulamayan Cristiano Ronaldo'nun Sporting Lizbon'a gideceği iddia edildi

Manchester United'dan ayrılmak isteyen Süperstar Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı, futbol kamuoyu tarafından en çok merak edilen gelişmelerden birisi haline geldi. Ortaya çıkan yeni iddialara Kırmızı-şeytanların yeni teknik patronu Erik ten Hag ile de sorunlar yaşayan Ronaldo'nun altyapısından da yetiştiği Sporting Lizbon forması giyebileceği belirtildi.

2 yıl önce Juventus'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, sezon içerisinde istatistik olarak iyi bir performans sergilese de takım beklentilerin uzağında kalmıştı. Bazı eleştirmenler bu durumdan Ronaldo'yu sorumlu tutarken bazıları ise takımın defans hattına ağır eleştirilerde bulunmuştu. Yeni sezonun başlaması ile daha da derinleşen krizde, Cristiano Ronaldo takımdan ayrılmak istemiş, ancak kendisine uygun bir takım bulamamıştı.

ERİK TAN HAG İLE SORUNLAR YAŞADI

Öte yandan Cristiano Ronaldo, takımının Tayland'da gerçekleştirdiği hazırlık kamplarına katılmadı. Takımın yeni teknik direktörü ile de sorunlar yaşayan Ronaldo, hazırlık maçında oyundan alınınca, maçın devre arasında stattan ayrılmıştı.

PORTEKİZ'E DÖNEBİLİR

Dış basına yansıyan haberlerde ise, Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği, Sporting Lizbon'a gideceği yazıldı. Bir süredir Bayern Munih, Real Madrid, Atletico Madrid gibi takımlardan olumsuz dönüş alan Ronaldo'nun bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.