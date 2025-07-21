Manchester United, Bryan Mbeumo'yu Transfer Etti
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brentford'da başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki hücum oyuncusu Bryan Mbeumo ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Mbeumo, Brentford'da 242 maçta 70 gol ve 51 asistlik performans sergiledi.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, son olarak Brentford forması giyen Bryan Mbeumo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını devam ettiren Manchester United, geçtiğimiz sezon Brentford'da forma giyen ve takımına Premier Lig'de 20 gol katkısında bulunan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Bryan Mbeumo'yu kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Kamerunlu oyuncu ile 2030 yılına dek sözleşme imzaladı.
Bryan Mbeumo, Brentford formasıyla çıktığı toplam 242 müsabakada 70 gol, 51 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor