Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan fakat burada fazla forma şansı bulamayan Altay Bayındır hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

YERİNE ADAM BAKIYORLAR

Takımda forma şansı bulamayan milli kalecinin ayrılmasına kesin gözüyle bakan yönetim alternatif isimler için arayışlara başladı. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Altay Bayındır'ın süre alabileceği bir takım için ayrılması durumunda hemen yeni bir kaleci transfer edecek.

SEZON SONUNA KADAR TUTMAK İSTİYORLAR

Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın Altay Bayındır'ı sezon sonuna kadar tumak istediği belirtilsede Ocak ayında yaşanacak bir ayrılık için B planı hazırlandığı ifade edildi. Bu sezon Manchester United formasıyla 2 maçta boy gösteren Altay Bayındır kalesinde 2 gol gördü.