Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Milyonların gözü dakikalar sonra yapılacak açıklamada
Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
İsrail'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti
Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı

Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, devre arasında Altay Bayındır'ın yerine kaleci transfer etmeye karar verdi. Andre Onana'nın arkasında yedek kalan ve 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Altay Bayındır'ın oynama potansiyeli olduğu için kulüpten gönderileceği belirtildi. Bayındır, bu sezon Manchester United'a 3 resmi maçta görev yaptı ve kalesinde 6 gol gördü.

Premier Lig devi Manchester United, devre arasında Altay Bayındır'ın yerine kaleci transfer etmeye karar verdi. Andre Onana'nın arkasında yedek kalan ve 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Altay Bayındır'ın oynama potansiyeli olduğu için kulüpten gönderileceği iddia edildi.

ALTAY'A TAKIM BAKIYORLAR

Sky Sports'un haberinde; Manchester United'ın Altay Bayındır'ın kulüp içinde karakterinden memnun olduğu ancak daha fazla süre alması için Ocak ayında gelecek tekliflerin değerlendireceği vurgulandı.

3 MAÇTA 6 GOL YEDİ

26 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'a 3 resmi maçta görev yaptı ve kalesinde 6 gol gördü.

Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
img

İsrail'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular
img

En düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi
Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olacak? 2025 en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? 3 OCAK CUMA NAMAZI | 3 Ocak cuma ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri! MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 3 OCAK SABAH NAMAZI | 3 Ocak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri! 3 OCAK CUMA TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? 3 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Akşehir, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3 Ocak Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 3 Ocak Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 3 Ocak Kozan, Ceyhan, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ocak Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.