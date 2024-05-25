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Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, FA Cup'ı kazandı

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FA Cup finalinde Manchester City'yi 2-1 mağlup eden Manchester United, tarihinde 13. kez kupayı müzesine götürdü. Kırmızı-Şeytanlar'a kupayı getiren golleri Alejandro Garnacho ve Bruno Fernandes kaydetti. City'nin tek golü ise Jeremy Doku'dan geldi.

Dünyanın ilk futbol turnuvası olan İngiltere FA Cup finali Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City ve Manchester United, Wembley'de kozları paylaştı. Mücadeleden 2-1 Kırmızı Şeytanlar galip ayrıldı.

KUPAYI GETİREN GOLLER GARNACHO VE RASHFORD'DAN

Manchester United'a kupayı getiren golleri 30. dakikada Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Marcus Rashford'un 37. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Manchester City'nin tek golü ise 87. dakikada Jeremy Doku'dan geldi. Bu gol City'e yetmedi ve sahadan 2-1 galip ayrılan Manchester United, FA Cup'ın sahibi oldu.

Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, FA Cup'ı kazandı

GUARDIOLA 2. KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla Pep Guardiola, 2009'dan beri oynadığı 11 yerel kupa finalinde 2. kez kayıp yaşadı. Machester United teknik direktörü Erik ten Hag, Jose Mouriho'dan sonra Guardiola'yı mağlup etmeyi başaran 2. teknik adam oldu.

Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, FA Cup'ı kazandı

UNITED'IN 13. ZAFERİ

Manchester United, bu zaferle FA CUP'ı 13. kez müzesine götürdü. Kırmızı-Şeytanlar, son olarak 2015-2016 sezonunda kupayı kaldırmayı başarmıştı. FA Cup'ta 7 şampiyonluğu bulunan Manchester City ise son olarak geçen sezon bu kupayı kazanmıştı. En çok kazanan takım ise 14 kez ile Arsenal.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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