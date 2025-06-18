Manchester City, Wydad Casablanca'yı 2-0 Mağlup Etti
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubunda Manchester City, Wydad Casablanca'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Philip Foden ve Jeremy Doku'nun golleriyle üç puanı aldı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubunda Manchester City Wydad Casablanca'yı 2-0 mağlup etti.
Lincoln Financial Field'teki maçı Brezilyalı hakem Ramon Abatti yönetirken, yardımcılıklarını Danilo Ricardo ve Rafael da Silva Alves üstlendi.
Manchester City daha maçın başında 2'nci dakikanın içinde Philip Foden ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
41'inci dakikada İngiliz ekibi bu kez Jeremy Doku'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Kalan sürede başka gol olmayınca maç 2-0 sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor