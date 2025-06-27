Manchester City ve Juventus, Kulüpler Dünya Kupası'nda Son 16'ya Yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Juventus, son 16 turuna yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu, 3'üncü maçları bu akşam oynandı. İngiltere ekibi Manchester City, İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Jeremy Doku, 26'ncı dakikada kendi kalesine Pierre Kalulu, 52'nci dakikada Erling Haaland, 69'uncu dakikada Phil Foden ve 75'inci dakikada Savinho kaydetti. Juventus'un golleri ise 11'inci dakikada Teun Koopmeiners ve 84'üncü dakikada Dusan Vlahovic'den geldi. Bu sonucun ardından 9 puanla grubu lider tamamlayan Manchester City ve 6 puanla ikinci olan Juventus son 16 turuna yükseldi.

Öte yandan milli futbolcu Kenan Yıldız, 57'nci dakikada oyuna dahil olurken Dusan Vlahovic'in golünde asisti yapan isim oldu.

Grubun diğer maçında ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Fas ekibi Wydad'ı 2-1 mağlup etti. Bu maçta Al Ain'in gollerini 45+1'inci dakikada penaltıdan Kodjo Laba ve 50'inci dakikada Alejandro Gamarra attı. Wydad'ın tek golü ise 4'üncü dakikada Cassius Mailula'dan geldi. Al Ain grubu 3 puanla tamamlarken Wydad puan alamadı.