Manchester City, Tottenham karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Manchester City, deplasmanda 2-0 öne geçtiği mücadelede Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
- Manchester City, Tottenham ile oynanan Premier Lig maçını 2-2 berabere tamamladı.
- Manchester City, maçın ilk yarısında Rayan Cherki ve Antoine Semenyo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
- Tottenham, ikinci yarıda Dominic Solanke'nin iki golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
MANCHESTER CITY İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
ZİRVEDE FARK AÇILDI
Bu sonuçla birlikte Tottenham, puanını 29'a yükseltti. Arsenal'in 6 puan gerisine düşen Manchester City, 47 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Manchester City, Liverpool deplasmanına çıkacak.