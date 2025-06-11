Manchester City, Tijjani Reijnders ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Manchester City, Tijjani Reijnders ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Premier Lig ekibi Manchester City, Milan'dan transfer ettiği 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Tijjani Reijnders ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Reijnders, geçen sezon Milan ile 54 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Milan forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Tijjani Reijnders ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Premier Lig temsilcisi Manchester City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasına devam ediyor. Manchester ekibi, Milan forması giyen Hollandalı futbolcu Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Mavi-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Reijnders, Milan formasıyla geride kalan sezonda 37'si İtalya Serie A, 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i İtalya Kupası ve 2'si İtalya Süper Kupası olmak üzere toplamda 54 maçta forma giyerken, 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Hollandalı futbolcu, 2024-2025 sezonunda İtalya Serie A'da yılın orta saha oyuncusu seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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