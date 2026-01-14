Haberler

Manchester City'nin göz bebeğiydi! Yeni adresi Çaykur Rizespor

Bir zamanlar Manchester City'nin göz bebeği olarak gösterilen golcü oyuncu Adedire Mebude, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oluyor. Çaykur Rizespor, bonservisi Westerlo'da olan Adedire Mebude ile anlaşmaya vardı.

  • Çaykur Rizespor, Manchester City'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen Adedire Mebude ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.
  • Adedire Mebude, bu sezon Westerlo'da 14 maçta 2 gol attı.
  • Adedire Mebude'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, geçmiş dönemlerde Manchester City'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen ve yeteneğiyle o dönem taraftarların sevgilisi olan Adedire Mebude transferini bitiriyor.

4.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çaykur Rizespor, Manchester City'den transfer olduğu Belçika Ligi kulüplerinden KVC Westerlo'nun forması giyen Adedire Mebude ile 4.5 yıllığına anlaşma sağladı. Transferin çok kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Westerlo'da 14 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 2 gol attı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç futbolcu, daha önce Manchester City, Bristol City ve Hamburg formalarını da giydi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
