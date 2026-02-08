Haberler

Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı

Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı
Güncelleme:
Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Anfield'da Liverpool'u geriden gelerek 90+3'te attığı golle 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Manchester City, 2-1 kazandı.

LIVERPOOL ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA SKORU KORUYAMADI

Maçın 74. dakikasında Liverpool, Dominik Szoboszlai'nin çok uzak mesafeden attığı muhteşem bir frikik golüyle öne geçti. Konuk ekip Manchester City 84. dakikada Bernardo Silva ile skora eşitlik getirdi.

LIVERPOOL 90+3'TE YIKILDI

Mücadelenin uzatma anları oynanırken Manchester City penaltı kazandı. Maçın 90+3. dakikasında topun başına geçen Erling Haaland, takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Dominik Szoboszlai kırmızı kart gördü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 50'ye yükseltti. Liverpool 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Sunderland'e konuk olacak. Manchester City, Fulham'ı ağırlayacak.

