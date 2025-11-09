Haberler

Manchester City, Liverpool'u 3-0 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Manchester City, Liverpool'u 3-0 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini Sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, evinde Liverpool'u 3-0 yenerek 7. galibiyetine ulaştı. Erling Haaland'ın penaltı kaçırdığı maçta, 1 gol, 1 asist ile öne çıkan isim oldu.

Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında evinde mücadele ettiği Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibinde müsabakanın 13. dakikasında Erling Haaland penaltı kaçırırken, 29. dakikada ise takımını 1-0 öne geçirdi. Manchester ekibi, maçın 45+3. dakikasında da Nicolas Gonzalez'in kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının 63. dakikasında Jeremy Doku'nun golüyle farkı 3'e çıkaran Manchester City, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde üst üst 2, toplamda 7. galibiyetini elde eden Manchester puanını 22'ye çıkardı ve lider Arsenal'ı takibini sürdürdü. Liverpool ise ligdeki 5. yenilgisini aldı ve 18 puanla 8. sırada bulunuyor.

Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland, Premier Lig'deki 14. golünü kaydetti ve krallık yarışında liderliğini sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.