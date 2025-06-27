Manchester City, Juventus'u paramparça etti

Manchester City, Juventus'u paramparça etti
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Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus'u 5-2 mağlup ederek, grubu lider olarak tamamladı. Maçta City'nin gollerini Doku, Kalulu (kendi kalesine), Haaland, Foden ve Savinho atarken, Juventus'un gollerini Koopmeiners ve Vlahovic kaydetti. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, 57. dakikada oyuna dahil oldu ve Vlahovic'in golünün asistini yaptı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 3. hafta maçında Manchester City ile Juventus karşı karşıya geldi. Orlando Camping World Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 5-2'lik skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jeremy Doku, 26. dakikada Pierre Kalulu kendi kalesine, 52. dakikada Erling Haaland, 69. dakikada Phil Foden ve 75. dakikada Savinho attı.

Erling Haaland, bu golle birlikte kariyerinde 300. kez fileleri havalandırdı.

Juventus'un golleri 11. dakikada Teun Koopmeiners ve 85. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.

KENAN YILDIZ ASİST YAPTI

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, 57. dakikada Koopmeiners'in yerine oyuna dahil oldu. Kenan, Vlahovic'in 85'te attığı golün asistini yaptı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Manchester City, grubu 3'te 3 ve 9 puanla lider tamamladı. İlk yenilgisini alan Juventus ise 6 puanda kaldı ve grubu 2. sırada bitirdi. Manchester City ve Juventus'un son 16 turundaki rakipleri, H Grubu'ndaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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