Manchester City, İlkay Gündoğan'ı transfer etti

İngiliz temsilcisi Manchester City, İspanya'nın Barcelona takımından eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı transfer ettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, 2016-2023 yıllarında formasını giyen 33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İlkay, City'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Manchester ekibinde geçirdiği 7 yılın kendisi için çok özel olduğunu aktaran 33 yaşındaki futbolcu, "City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Hayatımın olağanüstü bir dönemiydi. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor. Herkes Pep'e duyduğum saygıyı biliyor. O dünyanın en iyi menajeri ve onunla her gün çalışmak sizi daha iyi bir oyuncu yapıyor. Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum. City'deki takım arkadaşlarım dünya klasında futbolcular. Onlarla birlikte antrenman yapma ve oynama şansına sahip olmaktan gerçekten çok mutluyum. City formasını tekrar giymek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'deki 7 yıllık ilk döneminde oynadığı 304 maçta 60 gol kaydetti. İlkay Gündoğan, bu süreçte 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, ikişer Federasyon Kupası ve Community Shield, bir UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa kazandı. - İSTANBUL