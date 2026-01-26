Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek
DEV MAÇ 28 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Bu müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak. Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.