Manchester City-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi sekizinci haftasında Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Maç, Etihad Stadyumu'nda gerçekleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında oynanacak Manchester City- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Cherki, Bernardo, Marmoush, Doku, Haaland?

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
