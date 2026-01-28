Manchester City-Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi sekizinci haftasında Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Maç, Etihad Stadyumu'nda gerçekleşecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında oynanacak Manchester City- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Etihad
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Cherki, Bernardo, Marmoush, Doku, Haaland?
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor