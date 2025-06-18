Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Wydad'ı Geçti
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Manchester City, Fas ekibi Wydad'ı 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Maçta goller Phil Foden ve Jeremy Doku'dan geldi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Fas ekibi Wydad'ı 2-0 mağlup etti.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Manchester City ile Vydad karşılaştı.
Müsabakada Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Phil Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
İngiliz ekibinde Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor