Manchester City'de Enzo Maresca dönemi

Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ile yolların ayrılmasının ardından boşalan göreve Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca'yı getirdi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Chelsea'yi çalıştıran 46 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce Manchester City'de iki farklı dönemde U23 Takımı Teknik Direktörlüğü ile Pep Guardiola'nın yardımcılığı görevlerini üstlenen Maresca, yeniden İngiliz ekibinin başarısı için çalışacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Leicester City ve Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca, UEFA Konferans Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı