Haberler

Premier Lig'de Burnley'yi yenen Manchester City liderliğe yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Burnley'yi 1-0 mağlup ederek puanını 70'e çıkardı ve liderliği ele geçirdi. Erling Haaland'ın 5. dakikada attığı golle galip gelen City, Arsenal ile eşit averaja sahip olmasına rağmen atılan gol fazlasıyla zirveye çıktı. Burnley ise 20 puanda kalarak ligden düşen ikinci takım oldu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 1-0 yenerek zirveye yerleşti.

Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk olan Manchester City, 5. dakikada Erling Haaland'ın golüyle galip geldi.

Ligde 33 maç sonunda puanını 70 yapan Manchester City, eşit averaja sahip olduğu Arsenal'ı atılan gol fazlasıyla geçerek liderliğe çıktı.

Burnley ise 20 puanda kaldı ve Wolverhampton'ın ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

Maç sonunda sinirleri gerildi

Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı

''Biliyorduk'' deyip derbi öncesi G.Saray'ın zayıf karnını açıkladı