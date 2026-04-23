Premier Lig'de Burnley'yi yenen Manchester City liderliğe yükseldi
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Burnley'yi 1-0 mağlup ederek puanını 70'e çıkardı ve liderliği ele geçirdi. Erling Haaland'ın 5. dakikada attığı golle galip gelen City, Arsenal ile eşit averaja sahip olmasına rağmen atılan gol fazlasıyla zirveye çıktı. Burnley ise 20 puanda kalarak ligden düşen ikinci takım oldu.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan