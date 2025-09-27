Haberler

Manchester City, Burnley'i 5-1 Mağlup Etti

Manchester City, Burnley'i 5-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, sahasında Burnley'i 5-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Maxime Esteve (k.k.), Matheus Nunes ve Erling Haaland kaydetti.

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Burnley'i 5-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Burnley ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı. City'nin galibiyeti getiren golleri 12 ve 65. dakikalarda Maxime Esteve (k.k.), 61. dakikada Matheus Nunes ve 90 ve 90+3. dakikalarda da Erling Haaland attı. Burnley'in tek golünü ise 38. dakikada Anthony kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 10'a yükseltirken, Burnley ise 4 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi için dikkat çeken uyarı

Dev gemi bir şehrimizin uykularını kaçırdı: Bir an önce yapılmazsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.