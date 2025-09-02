Manavgat'ta Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Plaj Voleybolu Halk Turnuvası başladı.

Manavgat Belediyesinin düzenlediği turnuvada 16 takım, 130 sporcu mücadele edecek.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, açılış konuşmasında, voleybolun ilçe için önemli bir marka değerine dönüştüğünü belirtti.

Kentte voleybolu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Çiçek, "Geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl Kadınlar 2. Lig'de takımımız vardı. Şimdi ise birinci lige yükselmiş bulunuyoruz. Bu yıl hep birlikte takımımızı destekleyeceğiz. Artık profesyonel bir kulüp olduk. Hem profesyonel takımımız hem de altyapılarımızla Manavgat'ı voleybolun önemli merkezlerinden biri haline getireceğiz." dedi.

Turnuvada voleybol altyapılarında farklı kategorilerde başarılar elde eden takımlar da tanıtıldı.

Turnuva 5 Eylül'de sona verecek.